Impennata del prezzo del sale: ecco perché in Russia e in Ucraina è arrivato a livelli-record

In Russia, ad aprile e marzo, il prezzo del sale è aumentato notevolmente, con il picco più alto dal 2006.

A marzo, i prezzi del sale sono aumentati del 23% rispetto allo stesso mese del 2021, ad aprile, di quasi il 32%. Se a febbraio il prezzo medio di un chilogrammo era di 14,9 rubli (circa 14 centesimi di un euro), ad aprile era già di 18,3 rubli (circa 17-18 centesimi di un euro).

Il Ministero dell'Industria e del Commercio ha collegato l'aumento dei prezzi all'aumento della domanda di cibo a lunga conservazione, che si è osservato all'inizio della guerra in Ucraina.

L'ultima volta che il prezzo del sale è aumentato così drasticamente è stato nel febbraio 2006, quindi i prezzi del prodotto sono aumentati del 58% nel mese tra le voci sulla cessazione delle forniture di sale ucraino (a quel tempo la sua quota di mercato ha raggiunto il 40%) a causa di il conflitto sui prezzi del gas.

Il più grande produttore, distributore ed esportatore del sale è l’azienda pubblica ucraina Artemsale, che si trova nella città di Soledar, regione di Donetsk, ora luogo di combattimenti.

Attualmente più del 60% del sale che entra nel mercato russo è di produzione nazionale. Il sale è importato principalmente dalla Bielorussia e dal Kazakistan.

L’impennata dei prezzi del sale è stata rilevata anche in Ucraina, dove in molte zone il prodotto scarseggia o è semplicemente scomparso dagli scaffali dei supermercati.

Intanto i prezzi al dettaglio del sale, prevalentemente importato, oscillano tra 2 e 3 euro al chilo.

Sia in Russia sia in Ucraina si è creato l’aggiotaggio e la gente fa l’incetta del sale in previsione della crescita dei prezzi dei generi alimentari in autunno-inverno o, semplicemente, scarsità del cibo in quel periodo.

L’estate è il periodo tradizionale, sin dai tempi dell’Unione Sovietica, di conservazione degli ortaggi fai da te. Gli ortaggi di stagione costano di meno e, inoltre, molti russi e ucraini vivono nelle zone rurali e hanno orti dove coltivano ortaggi e verdure. Molta gente poi, soprattutto in Ucraina, tiene maiali che s’abbattono a novembre-dicembre. Il grasso di maiale è il prodotto tradizionale sia per gli ucraini sia per i russi, e la sua lavorazione e conservazione richiede molto sale.