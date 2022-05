In Lituania crowdfunding per armare l'Ucraina: in 3 giorni raccolti 5 milioni di euro per un drone

In Lituania, 3 milioni di abitanti, semplici cittadini hanno risposto ad una raccolta fondi, per comprare un'arma pesante da donare all'Ucraina. Personaggi noti e gente comune hanno aderito al crowdfunding lanciato online per raggiungere - in soli tre giorni - la cifra di 5 milioni di euro, necessari per l'acquisto di un drone Bayraktar, di fabbricazione turca. L'iniziativa era stata lanciata appena mercoledì scorso, da Andrius Tapinas, noto anchorman della tv "Laisves" ("libertà"). La notizia è stata diffusa su Twitter dal governo lituano: Vilnius ha sottolineato come molte delle donazioni, siano state di piccole somme "tra i 10 e i 500 euro".

Uno dei tweet postati dal conduttore della tv lituana durante la raccolta fondi: “Mai persone di un paese hanno deciso di acquistare una pesante macchina da guerra per un altro paese. Fino ad ora. I lituani stanno acquistando un Bayraktar per l'Ucraina e servono 5 milioni di euro: è una cifra da capogiro, ma in meno di 24 ore abbiamo già raccolto 1,5 milioni di euro”.

Tapinas su Facebook, si è detto "follemente orgoglioso" ed in serata ha dedicato una trasmissione tv all'iniziativa. Il giornalista ha inoltre spiegato in diretta come verranno spesi i fondi raccolti: "Laisves tv ha portato avanti l'intero progetto a proprie spese, ed alla sua gestione non sarà destinato un solo euro - così Tapinas - tutti i 5 milioni saranno trasferiti al Ministero della Difesa lituano il cui vice ministro, andrà la prossima settimana in Turchia per un protocollo d'intenti", per l'acquisto diretto dell'armamento.

Le forze di Kiev hanno già usato droni turchi dello stesso modello durante il conflitto, grazie al Bayraktar infatti sono state distrutte - ai primi di maggio - due motovedette russe classe Raptor vicino nell'ormai nota Isola dei Serpenti.