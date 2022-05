In rialzo Wall Street , frenata per Twitter

Avvio in rialzo per Wall Street dopo la frenata delle ultime sedute: Dj +1%, Nasdaq +1,5%. In calo invece Twitter dove le quotazioni perdono l'11% dopo un tweet, da parte di Elon Musk. Il numero uno di Tesla ha fatto sapere che l'accordo è sospeso perchè serve verificare che gli utenti fasulli siano meno del 5%, come sostiene la società Twitter.

Sulle borse europee prosegue il rialzo: Milano +1,45%, Londra +1,96%, Francoforte +1,27%, Parigi +1,8%.

Intanto il prezzo del gas oggi è in lieve calo, dopo il balzo di ieri, a quota 101,8 euro al megawattora.

Sul fronte dei cambi, continua il rafforzamento del biglietto verde con l'euro che scende ai minimi da fine 2016, a 1,039.