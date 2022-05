In Sardegna il cane robot lavora e si diverte in spiaggia tra turisti e asini bianchi

Cuccioli di robot si aggirano sulle spiagge della Sardegna: sono in grado di spostarsi autonomamente per riconoscere il territorio che li circonda. Il progetto fa parte del “Natural Intelligence for Robotic Monitoring of Habitats”, finanziato dall'Unione europea per tre milioni di euro. Il piccolo robot, che assomiglia a un giovane cane, si chiama Anymal, è nato a Pisa al Centro E. Piaggio e ora aiuta l'uomo a controllare lo stato dell'ambiente nell'isola. Il coordinamento scientifico è del professor Manolo Garabini dell'Università di Pisa in collaborazione con il team della professoressa Simonetta Bagella del Dipartimento di Scienze Chimiche, Fisiche, Matematiche e Naturali dell’Università di Sassari.

Proprio in questi giorni, tra gli sguardi curiosi dei bagnanti e la curiosità degli asinelli bianchi, si stanno svolgendo i primi test lungo il litorale di Platamona e presso il Parco Nazionale dell'Asinara, nel nord della Sardegna. Lo racconta la professoressa Simonetta Bagella, dell'Università di Sassari: "La sfida è quella di portare i robot fuori dai laboratori, in quelli che vengono definiti ambienti ostili. Una direttiva europea stabilisce che gli Stati membri dell'Ue debbano valutare ogni quattro anni lo stato di conservazione degli habitat. Noi siamo impegnati da tempo in queste attività, così abbiamo accolto con favore l'idea di impegnare i robot in questo compito". Anymal è stato addestrato lungamente per svolgere il suo compito. "Il tutto è stato preceduto da una fase preparatoria in cui abbiamo ‘dato in pasto’ all'intelligenza artificiale centinaia di immagini in modo che imparasse a identificare le piante locali autonomamente, oltre a calcolare la quantità di ciascuna specie e alcuni parametri utili a capire lo stato di salute dell'habitat. La vegetazione è un elemento fondamentale per la conservazione di tale ambiente: le radici molto profonde di queste specie svolgono il compito di ingabbiare la sabbia, rendendo possibile la formazione della duna".