Fame estrema in Somalia, Etiopia e Kenya: in un anno aumento da 10 a 23 milioni di persone

Leggere nero su bianco che in Africa orientale per la siccità una persona può morire di fame ogni 48 secondi, è un pugno allo stomaco. Il rapporto “Dangerous Delay 2: The Cost of Inaction” di Oxfam-Save The Children, però non lascia spazio a dubbi. Al momento, già quasi mezzo milione di persone è in carestia in alcune regioni di Somalia e Etiopia, mentre in Kenya 3,5 milioni soffrono già la fame. Siamo nel 2022 e non solo in Africa, si muore ancora di fame. Altro pugno allo stomaco è la stima che in Somalia, Etiopia e Kenya, il numero di persone che non hanno da mangiare è raddoppiato dallo scorso anno, passando da 10 a oltre 23 milioni. Questo accade perché i paesi in via di sviluppo sono stritolati da un debito triplicato in meno di un decennio, passato da 20,7 miliardi di dollari nel 2012 a 65,3 miliardi di dollari nel 2020; in una tale situazione, come spesso accade, vengono tagliati fondi per i servizi pubblici e di protezione sociale.