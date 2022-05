In un manifesto pubblicato su Google Docs il killer di Buffalo spiega il perché della guerra ai neri

I contorni della vicenda legata alla strage razzista di Buffalo, mano a mano che escono allo scoperto, sono sempre più sconcertanti. Che non si sia trattato di una strage “a caso” è stato chiaro fin da subito, ma che ci fosse, prima degli spari, una teoria dettagliata a indicare la via del sangue come soluzione definitiva, è davvero inquietante.

Il documento

Nel manifesto di 180 pagine che si ritiene sia stato pubblicato su Google Docs dall'assalitore di Buffalo, Payton Gendron, viene esposta la cosiddetta teoria suprematista bianca della “Grande sostituzione” e l'autore della sparatoria afferma di essersi radicalizzato online sul forum estremista 4chan, la stessa chat di gruppo che aveva lanciato Qanon. Lo avrebbe fatto, si sarebbe indottrinato di quella teoria quando era “annoiato”. all'inizio della pandemia di coronavirus al principio del 2020.

Le autorità stanno ancora verificando se il manifesto sia effettivamente dell'autore della sparatoria in cui sono state uccise 10 persone e per cui si indaga per crimine d'odio ed estremismo razzista: il testo, con il nome che coincide con il sospettato e dati biografici in comune con quelli del sospettato, è stato caricato su Google Docs giovedì sera, riferisce Nbc News.

Tesi agghiacciante

Nel documento viene esposta la tesi secondo cui i bianchi vengono poco a poco sostituiti da persone non bianche, una teoria cospirazionista che è stata usata in passato da killer bianchi per giustificare violenze contro musulmani, latinos ed ebrei. Nel manifesto viene fatto riferimento ad altre sparatorie di massa basate su ideologie razziste, come quella compiuta da Dylann Roof in una chiesa nera in South Carolina, in cui uccise 9 persone, e quella compiuta in Nuova Zelanda da Brenton Tarrant, che uccise 51 persone in una moschea di Christchurch.

Secondo la teoria della “Grande sostituzione” esposta da Gendron, negli Usa i democratici starebbero portando deliberatamente migranti illegali per avere un dominio elettorale, portando i bianchi all'estinzione, scrive il Daily Mail. Quanto al motivo della scelta di Buffalo, secondo Nbc News il manifesto spiega che è stata scelta perché era la città più vicina al killer con il maggior numero di residenti neri.