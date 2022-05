Incendio ad Erice, alimentato dallo scirocco: alcune case evacuate

Un vasto incendio, alimentato dal forte vento di scirocco, sta interessando la montagna di Erice. Le fiamme sarebbero partite vicino alla stazione della funivia. Alcune case sono state evacuate. La polizia ha bloccato la strada provinciale per la Vetta. La sala crisi della Prefettura ha allertato l'aeronautica militare per chiedere l'intervento di mezzi aerei. Un altro incendio è divampato a Xitta, frazione di Trapani. Un grosso albero è caduto sulla Strada provinciale Marsala - Trapani, all'altezza di San Leonardo. Per fortuna nessuno si è fatto male, ma il traffico è bloccato.