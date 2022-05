Incendio doloso provoca fuga di gas in due palazzine a Tor Vergata a Roma

La foto inquadra le fiamme che avvolgono i cassonetti, ridotti in carcasse annerite. E' accaduto la notte scorsa in alcune palazzine via Carcaricola a Tor Vergata, a Roma. l'incendio doloso ha provocato una fuga di gas. Evacuate una trentina di persone, fortunatamente senza problemi. Solo una signora di 80 anni è rimasta lievemente intossicata. Per contenere fuoco e perdita di gas sono arrivati tecnici di Italgas per riparare la falla nelle tubature, i Vigili del Fuoco, 118 e le forze dell’ordine.

Un portavoce di Italgas ha confermato che la fuga di gas è " stata causata dall'incendio doloso di alcuni contenitori per la raccolta differenziata che ha coinvolto anche la diramazione del gas a servizio della palazzina del civico 66. Altri incendi si sono verificati nel corso della notte all'incrocio con via Taddeo Landini e ai civici 28 e 45". I tecnici Italgas, si spiega ancora nella nota, sono intervenuti rapidamente per mettere in sicurezza i palazzi e gli impianti.