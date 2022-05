Incidente sul lavoro, un uomo di 53 anni perde la vita nel leccese

Ennesima morte sul luogo di lavoro.

La tragica notizia arriva da Salve, comune in provincia di Lecce: Oronzo Pisanò, 53 anni, ha perso la vita cadendo dall' impalcatura su cui stava lavorando.

L’operaio è morto dopo essersi schiantato al suolo al seguito di una caduta da sei metri d'altezza.

L’uomo, titolare di una impresa edile, stava effettuando alcuni lavori di ristrutturazione in un appartamento in via un Umberto I.

A dare l'allarme è stato il proprietario dell'abitazione e, nonostante i tempestivi i soccorsi degli uomini del 118, per Pisanò non c'è stato nulla da fare.

La dinamica sembra chiara ma le cause devono essere comunque vagliate dalle analisi effettuate dai Carabinieri e dal personale dello Spesal, Servizio Prevenzione e Sicurezza Negli Ambienti di Lavoro, intervenuti subito sul posto.

Il corpo è stato portato all'ospedale Vito Fazzi di Lecce a disposizione dell'autorità giudiziaria che ha aperto un fascicolo sul caso.