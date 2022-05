Finisce in mare con l'auto mentre lavora: muore un uomo all'aeroporto di Genova

Incidente sul lavoro all'aeroporto di Genova: all'una di questa notte, durante un'ispezione di routine della pista di volo, un'auto di servizio con a bordo un operatore è caduta in mare, in corrispondenza dell'estremità ovest del sedime. Il dipendente di Aeroporto di Genova alla guida del veicolo è morto. Al momento non è possibile fare ipotesi sulle cause dell'incidente, spiega la scalo.



I sommozzatori dei Carabinieri e dei vigili del fuoco, con la collaborazione della Capitaneria, hanno provveduto alla localizzazione del mezzo e al recupero del corpo. L'aeroporto ha ripreso la normale operatività al completamento delle operazioni di gestione dell'emergenza.



"Aeroporto di Genova collabora con le autorità preposte per l'accertamento delle cause del tragico evento. I nostri primi pensieri - sottolineano i vertici dello scalo - vanno ai familiari e ai cari del nostro collega così inspiegabilmente e tragicamente scomparso".