Incursione di navi di Pechino in acque territoriali giapponesi

Quattro navi del governo cinese sarebbero entrate nelle acque territoriali giapponesi, del Mar Cinese Orientale. Avrebbero navigato vicino alle isole contese Senkaku, che in Cina vengono chiamate isole Diaoyu. Lo riferiscono i media nipponici

Getty

Le isole contese conosciute come Senkaku in Giappone e Diaoyu in Cina nel Mar Cinese Orientale