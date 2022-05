Imprenditore siberiano arrestato per 14 giorni per aver suonato l'inno nazionale dell'Ucraina

Vladimir Fofanov, un imprenditore di Tjumen', città della Siberia Occidentale, ha suonato l'inno dell'Ucraina al pianoforte, beccandosi l’arresto per 14 giorni. L’uomo è stato accusato di promuovere simboli nazisti. Lo ha riferito il servizio stampa del tribunale di Tjumen'. Fofanov è stato arrestato il 16 maggio. Le forze di sicurezza hanno ipotizzato nelle azioni dell'uomo la propaganda delle organizzazioni nazionaliste (parte 1 dell'articolo 20.3 del Codice degli illeciti amministrativi). "Vladimir, con l’accompagnamento musicale, ha gridato gli slogan delle organizzazioni nazionaliste ucraine UNA-UNSO e Settore Destro, bandite in Russia e riconosciute come estremiste", hanno affermato le forze dell'ordine locali.