Instagram come TikTok, una rivoluzione in arrivo: foto e video a schermo intero

L’app del momento, da ormai diversi mesi, è senza dubbio TikTok: è per questo che tante altre applicazioni cercano di emularne le funzionalità. Tra queste c’è anche Instagram, il servizio di condivisione di foto (e non solo) di proprietà di Mark Zuckerberg. Nelle scorse ore, tramite Twitter, l’amministratore delegato di Instagram Adam Mosseri ha annunciato le prossime mosse della società: a quanto pare Instagram si prepara a rivoluzionare la propria esperienza utente.

In particolare, Mosseri ha fatto sapere che Instagram presto offrirà agli utenti un’esperienza ancora più coinvolgente: foto e video saranno a schermo intero anche nella Home dell’app. Il feed a schermo intero sarà visualizzato già all’avvio dell’app, una scelta fatta per rendere i contenuti ancora più coinvolgenti. Al momento, comunque, la novità è ancora in fase di test e solo successivamente sarà resa disponibile a tutti.

Mosseri ha spiegato che “all’inizio dell’anno ho parlato di quanto video e messaggistica fossero importanti per il futuro di Instagram. Stiamo facendo in modo che Instagram diventi un luogo in cui i video diventano una parte ancora più importante dell’esperienza. I contenuti saranno ancora più coinvolgenti ed occuperanno più spazio sullo schermo”. La novità partirà, in fase di test, già questa settimana. Non è ancora chiaro, comunque, in che modo saranno scelti gli utenti.