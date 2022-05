Intelligenza artificiale e sensori tattili: nuova frontiera della robotica collaborativa

Il matematico statunitense Claude Shannon diceva "Immagino un momento in cui saremo per i robot ciò che i cani sono per gli umani e faccio il tifo per le macchine".

E lo studio pubblicato su Nature Machine Intelligence e coordinato dall’Istituto di Bio Robotica della Scuola Superiore Sant’Anna, apre nuovi scenari applicativi, dalla robotica medica all’industria 4.0, consentendo ai robot di assistere le persone nel modo più sicuro in ambito lavorativo e nelle azioni quotidiane.

Sensori tattili capaci di localizzare e rilevare la forza del contatto su una pelle artificiale. La definizione esatta è “robotica collaborativa”: sensori tattili in fibra ottica e intelligenza artificiale: “È una tecnologia abilitante chiave per l’interazione sicura tra robot, ambiente e persone”. Così la spiega Calogero Oddo, coordinatore dello studio, insieme a Mariangela Filosa, co-autrice.