Inter, Zhang: "Avanti con Inzaghi, saremo ancora competitivi"

"Qualche mese fa ho detto al mister che lavorare con lui mi mette serenità. È un piacere lavorare con una persona come lui in questo settore. È un uomo molto intelligente, un ottimo allenatore come dimostrato dai risultati, riesce a mantenere un ambiente sereno sia in ufficio che negli spogliatoi. Quindi andremo sicuramente avanti insieme, vedo il suo grande coinvolgimento nel mondo nerazzurro e il sostegno di tutti i tifosi e di tutti noi".

Steven Zhang, presidente dell'Inter, ai canali ufficiali nerazzurri ribadisce la piena fiducia in Simone Inzaghi col quale si ripartirà nella prossima stagione dove "dobbiamo sicuramente essere molto competitivi, anche più di prima. L'obiettivo è sempre migliorarci, i risultati sportivi sono l'obiettivo principale del club e tutto il resto viene di conseguenza. Inoltre, essendo uno dei più importanti club di calcio del mondo, dobbiamo essere sostenibili a tutti i livelli, dipendenti, management e calciatori. Questo tenendo in considerazione la struttura dei costi e l'organizzazione, la cultura aziendale, gli aspetti di marketing e commerciali, sostenendo i nostri partner e sponsor e dando gioia ai nostri tifosi di tutto il mondo".