Al via il Salone del Libro di Torino. Lagioia: "Una comunità, non solo lettrici e lettori"

1.400 incontri nel Lingotto, quasi altrettanti fuori nel Salone Off, 893 editori e 542 stand. Sono i numeri della 34ma edizione del Salone internazionale del Libro che si apre oggi a Torino fino al 23 maggio. "Cuori selvaggi" il titolo di quest'anno della kermesse libraia. La manifestazione riapre al pubblico dopo gli anni della pandemia, sotto il segno della Pace e della Cultura e dell'Ambiente. Al taglio del nastro i ministri Franceschini e Bianchi a suggellare il sodalizio imprescindibile tra Cultura e Scuola.

Il direttore artistico della kermesse libraia Nicola Lagioia a Rainews.it: “'Cuori selvaggi' - il titolo della manifestazione di quest'anno - non è solo crocevia di scrittori e lettori italiani e internazionali ma è soprattutto una comunità costituita dalle nostre lettrici e dai nostri lettori che non sono solo pubblico”.

“La 34a edizione di questa tradizionale iniziativa culturale ed editoriale torna a svolgersi in presenza del pubblico che, ne sono certo, risponderà con entusiasmo e ritrovato interesse, facendo nutrire la speranza di confermare e, anzi, di incrementare lo straordinario aumento del numero dei lettori verificatosi durante il lockdown.” è il messaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella inviato a Silvio Viale, presidente dell'Associazione culturale Torino, la Città del Libro.

"Scriveva Pier Paolo Pasolini: "Puoi leggere, leggere, leggere, che è la cosa più bella che si possa fare in gioventù: e piano piano ti sentirai arricchire dentro, sentirai formarsi dentro di te quell'esperienza speciale che è la cultura". I libri, la lettura - anche con i nuovi strumenti che la tecnologia ci offre e che vanno considerati come un arricchimento - restano la base imprescindibile della formazione intellettuale, scientifica e culturale. Leggere è una risorsa per la società. Leggere rende liberi. Lo scambio di conoscenza e cultura crea ponti. I libri aprono alla comprensione reciproca e al dialogo."

"Un ringraziamento va rivolto a tutti gli operatori economici del libro che devono continuamente misurarsi con nuove sfide: dal prezzo della carta e dei trasporti, alla concorrenza dei nuovi media e dei grandi gruppi multinazionali di vendita e distribuzione. Sostenere la lettura significa pertanto sostenere l'intera filiera: stampatori, editori, distributori e librerie, con una particolare attenzione alle librerie indipendenti che rappresentano una risorsa preziosa per tanti nostri concittadini", conclude il Capo dello Stato.