Internazionali: il derby Sinner-Fognini. Esordio vincente per Nadal

Mentre ha avuto il via l'atteso derby Sinner-Fognini, buona la prima per Rafa Nadal agli "Internazionali d'Italia", quinto Masters 1000 stagionale dotato di un montepremi 5.415.410 euro, in corso sulla terra rossa del Foro Italico a Roma. Testa di serie numero 3 e bye al primo turno, il maiorchino guadagna l'accesso agli ottavi superando 6-3 6-1 John Isner: prossimo ostacolo Denis Shapovalov, vittorioso su Sonego.

Alexander Zverev (2) batte l'argentino Sebastian Baez in un'ora e 29 minuti di gioco con il punteggio di 7-6 6-3 e vola al terzo turno, dove affronterà l'australiano De Minaur che ha sconfitto lo statunitense Paul 7-5 6-4.

Più difficile la vittoria di Stefanos Tsitsipas. Il greco, numero 4 del seeding, ha battuto il bulgaro Grigor Dimitrov per 6-3 5-7 7-6 (7-4) dopo una battaglia di oltre due ore e mezza. Nel terzo e decisivo set Tsitsipas ha cancellato due match point sul proprio servizio, il primo sul 5-4 e il secondo sul 6-5 a favore dell'avversario, prima di chiudere la partita al tie-break. Agli ottavi, il greco affronterà il russo Karen Khachanov, che ha eliminato lo spagnolo Pablo Carreño Busta (15) 6-4 2-6 6-1.

Tutti i risultati sul sito degli Internazionali