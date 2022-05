Internazionali: Ruud ko in due set, sarà Djokovic in finale contro Tsitsipas

Sarà Novak Djokovic a sfidare domani il greco Stefanos Tsitsipas nella finale degli Internazionali d'Italia, quinto Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi pari a 5.415.410 euro, in corso sulla terra rossa del Foro Italico, a Roma.

Il tennista serbo, testa di serie numero 1 e leader della classifica Atp, ha superato nella seconda semifinale il norvegese Casper Ruud, quinta forza del tabellone, con il punteggio di 6-4 6-3.

E' la sua millesima vittoria in carriera, celebrata con una torta in campo con la scritta '1000'. "Ci sono due posti al mondo che amo e dove avrei voluto celebrare le mie mille vittorie in carriera, la mia Serbia e Roma". Davanti alla torta Novak Djokovic si è rivolto così al pubblico romano, mandandolo in visibilio. "Dedico questo traguardo al mio team, adesso puntiamo ad altre mille vittorie", ha aggiunto.