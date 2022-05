Investito mentre era fermo in una piazzola di sosta per sostituire una gomma. L’incidente mortale in cui è rimasto ucciso un automobilista è accaduto sulla tangenziale di Torino, all'altezza di La Loggia.

Sul posto è intervenuta la polizia stradale, che indaga per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, e l'elisoccorso del 118, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare.