Irma Testa vince l'argento ai mondiali di pugilato di Istanbul: "Butterfly" di nuovo sul podio

Irma Testa ha conquistato la medaglia d'argento ai Campionati mondiali di pugilato di Istanbul.

L'azzurra nella finale della categoria fino a 57 kg è stata sconfitta dalla Lin Yu-ting rappresentante di Taipei. La decisione, però, non è stata unanime da parte dei giudici.

Il verdetto finale segna un 4-1 per la Yu-ting. Il Mondiale di Irma Testa resta comunque molto positivo ed il pensiero è già a Parigi 2024, il grande obiettivo della carriera di Irma Testa.

Quella della 24enne “bouxeuse” di Torre Annunziata, soprannominata “Butterfly” per la sua leggerezza sul ring, lo scorso anno a Tokyo ha vinto anche uno storico bronzo olimpico, è la 13esima medaglia iridata per il movimento italiano, la seconda in Turchia dopo il bronzo di Alessia Mesiano nei 60 chilogrammi.

La poliziotta campana è la prima pugilatrice italiana a salire sul podio di tutte le principali manifestazioni internazionali.

La carriera di Irma

Irma Testa nasce a Torre Annunziata il 28 dicembre del 1997. È stata la prima pugile italiana a disputare un'Olimpiade in occasione dei Giochi di Rio de Janeiro 2016. Nel 2019 è diventata campionessa europea nella categoria 57 kg. Atleta delle Fiamme Oro, inizia a frequentare la palestra e ad allenarsi all'età di 10 anni, mostrando subito propensione per il pugilato. Irma Testa vince la prima medaglia europea all'età di 14 anni, bronzo europeo in Polonia anno 2012. Spedizione guidata dal coach Cesare Frontaloni.

A giugno 2013 conquista la medaglia d'argento all'Unione europea in Ungheria, primo campionato con all'angolo i coach Emanuele Renzini e Laura Tosti che accompagnano anche la nazionale italiana. Nel settembre 2013 vince il primo mondiale nella categoria juniores a 52 kg in Bulgaria. Aprile 2014 è il mese in cui vince l'argento mondiale categoria Youth e a luglio 2014 vince la medaglia d'oro europea categoria 54 kg ad Assisi. Ad agosto 2014 si qualifica alle olimpiadi giovanili di Nanjing in Cina, dove sale sul podio vincendo la medaglia d'argento. Nel maggio 2015 a soli 17 anni conquista la medaglia d'oro in Taiwan ai mondiali femminili juniores, nella categoria 57 kg Youth, e vince il premio miglior pugile del mondiale. Partecipa ai Campionati dell'Unione europea di Cascia 2017 vincendo la medaglia di bronzo, dopo essere stata sconfitta 5-0 in semifinale dall'irlandese Kellie Anne Harrington.

Ai Mondiali di Nuova Delhi 2018 viene eliminata ai sedicesimi di finale dall'inglese Paige Murney. Nell'agosto 2019 Irma Testa si laurea campionessa europea nella categoria 57 kg (pesi piuma) sconfiggendo nella finale dei campionati continentali, svolti ad Alcobendas, in Spagna, l'inglese Karriss Artingstall con verdetto unanime.