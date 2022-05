Israele, Abu Mazen condanna l'attentato a Elad

Il presidente palestinese Abu Mazen ha condannato l'attentato di ieri sera in cui sono stati uccisi 3 israeliani e feriti altri 4. Lo riferisce l'agenzia Wafa. "L'uccisione di civili israeliani e palestinesi - ha sostenuto Abu Mazen - non fa che accrescere l'escalation in un momento in cui tutti ci sforziamo di raggiungere la stabilità e prevenire l'escalation stessa". "Solo una pace duratura, comprensiva e giusta - ha concluso - è la via più corretta per garantire sicurezza e stabilità ai 2 popoli e alla regione". L'attacco è avvenuto a Elad, una cittadina a prevalenza ortodossa nel centro del Paese non lontano da Petah Tikva e a poca distanza dalla linea di demarcazione con la Cisgiordania. Gli aggressori hanno preso di mira la gente che stava passeggiando al termine della giornata di festa (il Giorno dell'Indipendenza di Israele) in due differenti posti, uno dei quali nei pressi del Parco dell'Anfiteatro di Elad. Poi si sono dati alla fuga. I tre israeliani uccisi erano rabbini.

La polizia israeliana ha identificato due palestinesi sospettati di essere i responsabili dell'attentato terroristico. Si tratta di Asad Alrafaani (19 anni) e Sabhi abu Shakir (20), entrambi del villaggio di Rumana vicino Jenin, nel nord della Cisgiordania. Le forze di sicurezza hanno lanciato una caccia all'uomo in tutta la zona per individuarli ed hanno chiesto alla popolazione di segnalare possibili informazioni.

Da oltre un mese la tensione è alta in Israele dopo gli attentati e i continui scontri con manifestanti palestinesi sulla Spianata delle Moschee (il Monte del Tempio per gliebrei). Anche ieri se ne sono verificati altri quando da giorni Hamas e il suo leader Yihia Sinwar chiamano i palestinesi ad impugnare le armi per difendere Al-Aqsa. "L'operazione - ha detto ieri Hazem Kassen, portavoce di Hamas - è una conseguenza della collera palestinese per i ripetuti attacchi degli occupanti, delle loro istituzioni e dei loro coloni contro la moschea al-Aqsa".