Israele, arrestati due palestinesi autori dell'attacco ad Elad. Bennett: "Creare guardia nazionale"

E' un senso di una crescente tensione in Israele, dove l'attacco a Elad è l'ultimo di una serie di aggressioni terroristiche palestinesi ed in Cisgiordania, che hanno provocato 19 morti. Nel contempo, almeno 27 palestinesi sono stati uccisi dalle forze israeliane, alcuni legati ad operazioni per localizzare i sospetti negli attacchi.

Questa mattina una dichiarazione del gruppo di Hamas mette in guardia Israele "dal colpire il proprio leader di Gaza, Yihia Sinwar, in un tentativo di troncare una catena di attacchi palestinesi che negli ultimi due mesi ha provocato nel Paese circa 20 morti, quasi tutti civili". Abu Obeida - portavoce dell'ala militare di Hamas - ha avvertito il governo israeliano, dichiarando che " colpire Sinwar o alcun altro nostro comandante, provocherebbe un terremoto ed una nostra reazione di una gravità senza precedenti".

La confessione degli attentatori

I due palestinesi catturati hanno confessato di aver compiuto l'attentato di giovedì a Elad (città ortodossa nel centro di Israele), dove tre israeliani sono stati uccisi a colpi di scure e altri due ancora sono stati feriti in modo molto grave. "Sì, io ed Subhi abbiamo picchiato della gente, ma non ricordo altri dettagli" ha detto uno dei due assalitori, Assad al-Rifai.

In una prima ricostruzione, secondo quanto reso noto da fonti militari, i due hanno confermato di aver raggiunto Elad a bordo del furgoncino di un ebreo ortodosso, Oren Ben Yiftah, che in passato li aveva già portati in quella città dove erano stati impiegati in lavori di elettricità. Arrivati ad Elad - hanno detto davanti agli investigatori - lo hanno ucciso nel suo stesso veicolo e poco dopo, al calare delle tenebre, sono passati all'azione.

I loro inseguitori li hanno scoperti in una boscaglia a poche centinaia di metri da Elad, scoprendo la loro identità grazie ad un loro cellulare rimasto sul terreno ed a banconote macchiate del sangue di uno degli assalitori. Sul terreno sono state rilevate la scorsa notte altre macchie di sangue che hanno confermato in maniera definitiva la loro presenza sul luogo. I due, riferisce l'esercito, sono stati colti di sorpresa e non hanno opposto resistenza.