Israele: un'inchiesta sugli scontri al funerale della giornalista di Al Jazeera Shireen Abu Akleh

Il capo della polizia israeliana, Kobi Shabtai, in coordinamento con il ministro per la Sicurezza pubblica, Omer Bar Lev, ha ordinato un'indagine sugli incidenti avvenuti ieri a Gerusalemme durante i funerali della giornalista di Al Jazeera, Shireen Abu Akleh, rimasta uccisa durante un blitz delle forze speciali israeliane a Jenin, in Cisgiordania. Lo riporta il Jerusalem Post, precisando che gli esiti dell'inchiesta saranno presentati allo stesso capo della polizia. Durante gli incidenti, scoppiati all'inizio dei funerali, sei palestinesi sono stati arrestati.

Durante gli scontri il feretro è caduto a terra. Migliaia di palestinesi che hanno partecipato alle esequie della giornalista americano-palestinese uccisa e che lavorava da anni per Al Jazeera. Nella nota in cui annuncia l'indagine, la polizia ha spiegato che i suoi agenti "sono stati espositi a violenza e che per questo hanno fatto ricorso alla forza".