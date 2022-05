Istat, cresce import di energia e aumentano i prezzi: a marzo +72,5% su base annua

Nel mese di marzo 2022 i prezzi all'importazione crescono del 2,5% su base mensile e del 19,0% su base annua, rileva l'Istat. Per l'energia si registra un aumento dei prezzi all'importazione a marzo del 5,6% su febbraio e del 72,5% su marzo 2022. Se si guarda ai prezzi al netto dell'energia si registra un aumento dell'1,8% su base congiunturale e dell'11,4% su base tendenziale.

Le importazioni di energia in Italia sono aumentate a marzo del 4,6% rispetto a febbraio e del 157,7% rispetto a marzo 2021 rileva l'Istat spiegano che l'aumento complessivo delle importazioni del 38,8% è spiegato per 11,4 punti dall'aumento dell'import di gas naturale e petrolio greggio. Il saldo commerciale energetico è negativo a marzo per 8.065 milioni mentre il saldo è negativo per 21.832 nel primo trimestre.

Per quel che riguarda il commercio estero a marzo 2022 si stima una crescita congiunturale per entrambi i flussi commerciali, più intensa per le esportazioni (+1,7%) che per le importazioni (+1,3%), rileva l'Istat sottolineando che l'export cresce su base annua del 22,9% mentre l'import registra un incremento tendenziale del 38,8% A marzo 2022 il disavanzo commerciale è pari a 84 milioni di euro, a fronte di un avanzo di 5.190milioni dello stesso mese del 2021. Il deficit energetico (-8.065 milioni) è molto più ampio rispetto a un anno prima (-2.794 milioni).

L' export verso la Russia a marzo su base annua diminuisce del 50,9%. Su base annua, i paesi che forniscono i contributi maggiori all'incremento dell'exportnazionale sono Stati Uniti (con un aumento del 40,0%), Francia(+21,0%), Germania (+14,8%) e Svizzera (+32,2%).

Nel mese di aprile 2022, frena l'inflazione: si stima che l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registri una diminuzione dello 0,1% su base mensile e un aumento del 6,0% su base annua (dal +6,5% del mese precedente); la stima preliminare era +6,2%.