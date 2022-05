Vaiolo delle scimmie, l'Istituto Spallanzani: "Possibile legame con le Canarie"

Secondo l'istituto Spallanzani "Potremmo essere di fronte ad un virus paneuropeo" correlato ai focolai in altri paesi dell'Unione ed "in particolare quello delle Isole Canarie". In tutto i casi accertati in Italia ora sono 5, 3 ricoveri a Roma, 1 ad Arezzo, un altro è seguito a domicilio sempre nella capitale: si tratta di un italiano di ritorno dalla Germania, che si è recato in ambulatorio dello Spallanzani di Roma e ora è in isolamento a casa, seguito dai medici dell'Istituto. Sono 92 i casi di vaiolo delle scimmie confermati in Paesi in cui questa malattia non è endemica, con altri 28 casi sospetti, distribuiti in 12 Stati ubicati in tre regioni del globo. Questo il quadro comunicato dall’OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, fino a due giorni fa.

I ricercatori dell'Istituto hanno "completato la prima fase dell'analisi della sequenza del DNA del Monkeypox virus dei primi tre casi italiani", secondo una nota dell'istituto, i campioni risultati postivi "sono stati sequenziati, per il gene dell'emoagglutinina, che consente l'analisi filogenetica". I campioni sarebbero tutti affini al ceppo dell'Africa Occidentale "con una similarità del 100% con i virus isolati in Portogallo e Germania".