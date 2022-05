Italiano trovato morto in un parco a Sheffield. Si indaga per omicidio

Carlo Giannini, un 34enne italiano originario della città pugliese di Mesagne (Brindisi), è stato trovato morto ieri mattina in un parco di Sheffield, in Inghilterra. Lo riportano tutti i media d'oltremanica.

La polizia britannica, in una nota pubblicata sul suo sito internet, ha indicato di aver aperto un'indagine per omicidio e ha lanciato un appello a chiunque abbia visto o sentito qualcosa a farsi avanti. La morte di Giannini, che lavorava nel settore della ristorazione, risale alla notte tra l'11 e il 12 maggio.

Il 34enne da tempo si era trasferito all'estero per ragioni professionali: prima in Germania, dove aveva aperto una pizzeria, e di recente in Inghilterra, dove continuava a lavorare come pizzaiolo.

A Mesagne chi conosceva Carlo non riesce a immaginare che qualcuno possa averlo ucciso: "Era una bravissimo ragazzo, avrà avuto un malore, è una notizia assurda", commentano in città.

A quanto si apprende, i suoi parenti sono in contatto con il consolato italiano e non è escluso che nelle prossime ore possano recarsi a Sheffield.