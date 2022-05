Jacobs salta l'esordio stagionale sui 100m: problemi gastrointestinali

Falsa partenza di stagione sui 100 metri per il campione olimpico Marcell Jacobs. Non sarà ai blocchi di partenza a Nairobi in Kenya. È la decisione che ha dovuto prendere stamattina con il proprio staff, alla luce dei problemi gastrointestinali accusati ieri.

"Le condizioni non sono ottimali - ha spiegato l'allenatore Paolo Camossi -. Ha trascorso una notte in osservazione, ma dovremmo riuscire a tornare a casa. Ormai la testa è al 18 maggio e al meeting di Savona (dove correrà i 200ndr)".

"Ha avuto i classici problemi gastrointestinali che portano stanchezza, febbre e dolori alle gambe. Impossibile gareggiare, nonostante lui ieri sera, prima di riuscire ad addormentarsi, mi avesse detto che voleva correre".

"Marcell non potrà presentarsi ai blocchi di partenza oggi perché è ancora sotto osservazione al Pronto soccorso del Ruaraka Uhai Neema Hospital, gestito dalla ONG italiana World Friends - ha aggiunto Camossi - . Ci teniamo a ringraziare lo staff e i medici, Gianfranco Morino e Washington Njogu, che sono stati molto attenti, cordiali e professionali con Marcell e con tutti noi. Ringraziamo anche il personale dell'Ambasciata d'Italia, in particolare il security officer, che ci hanno dato assistenza in tutta questa vicenda".

**ATLETICA: MEI, 'PROBLEMA JACOBS PUO' CAPITARE A TUTTI, ALMENO SI RIPOSA...'** = Roma, 7 mag. (Adnkronos) - "Almeno si riposa...". Stefano Mei, presidente della Federatletica, commenta così all'Adnkronos lo stop per problemi intestinali subito da Marcell Jacobs, in Kenya per il Kip Keino Classic di Nairobi, tappa Gold del World Athletics Continental Tour. "E' successo come l'altr'anno: Marcell era in formissima ma saltò la sfida a Rieti e non fece il Golden Gala, poi a Tokyo è andata com'è andata. Speriamo che porti bene come lo scorso anno: lui è in un momento di grandissima condizione, si riposa un pochino, il fatto che si prenda una settimana di scarico credo che possa far bene. Almeno non è un problema muscolare: vediamo il bicchiere mezzo pieno... Chiaro che sia arrabbiato ma vediamola in positivo".