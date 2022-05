Janet Yellen: "Abbiamo per le mani una crisi alimentare globale"

L'invasione russa dell'Ucraina ha causato una crisi globale esacerbando i problemi di sicurezza alimentare del mondo intero. Lo ha detto a Varsavia il segretario al Tesoro degli Stati Uniti d'America, Janet Yellen, in questi giorni in Europa in vista della riunione del G7 dei ministri finanziari e dei governatori delle banche centrali, dalla quale si attende un piano d'azione per affrontare questa crisi. "La guerra sta avendo un impatto al di là dell'Ucraina ed è una cosa di cui siamo molto preoccupati. Temo che abbiamo per le mani una crisi globale"

Lunedì, il grano è balzato dal limite di cambio a quasi un livello record dopo la decisione dell'India di limitare le esportazioni, rivelando quanto siano scarse le forniture globali nel conflitto in Ucraina.