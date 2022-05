Joe Biden a Uvalde, nella città della strage:"C'è troppa violenza, troppa paura, troppo dolore"

"Vogliamo un cambiamento, vogliamo un'azione" per evitare che stragi come quella della scuola elementare del Texas si ripetano. E' l'appello delle famiglie delle vittime di Uvalde a Joe Biden, in visita nella città. "Una sparatoria di massa accade e rimbalza sui media. La gente piange, poi si dimentica e non interessa più a nessuno finché non accade di nuovo. La storia si ripete di continuo", lamentano i familiari dei 19 bimbi e dei due insegnanti uccisi.

Il presidente è accompagnato dalla first lady Jill, con la quale cercherà di consolare i genitori dei 19 bambini uccisi. Biden arriva a Uvalde fra le polemiche sulle armi e quelle contro la polizia per i ritardi nella risposta alla strage. Ritardi, secondo molti, che sono costati la vita a diversi bimbi. Visiteranno il memoriale improvvisato fuori dalla Robb Elementary School- il luogo del massacro- e parteciperanno alla messa nella chiesa cattolica del Sacro Cuore prima di trascorrere il pomeriggio incontrando le famiglie delle vittime e rappresentanti della comunità locale, oltre ai soccorritori.

"Andrò a Uvalde, in Texas, per parlare con quelle famiglie. Mentre parlo, quei genitori si stanno preparando a seppellire i loro figli, negli Stati Uniti d'America, a seppellire i loro figli. C'è troppa violenza, troppa paura, troppo dolore", ha detto ieri Biden agli studenti dell'Università del Delaware.

La visita dei Biden in Texas arriva a 12 giorni da quella che la coppia ha fatto a Buffalo, nel luogo del massacro razzista compiuto in un negozio di alimentari, e che ha provocato la morte di 10 persone. La vicepresidente, Kamala Harris si è recata ieri nella città, per partecipare al funerale dell'86enne Ruth Whitfield, la vittima più anziana dell'attacco.

Avranno inizio a partire da domani i funerali delle 21 vittime (19 bambini e due insegnanti) della strage di Uvalde, in Texas. Le imprese funebri della cittadina, riporta la Cnn, hanno annunciato per lunedì la funzione per almeno una delle vittime, alla quale faranno seguito altre cerimonie in settimana. Le imprese funebri locali si sono impegnate a sostenere i costi dei funerali, così come ha fatto un anonimo donatore che ha donato 175mila dollari per coprire le spese.

Intanto al Congresso le trattative sono in corso per cercare un compromesso che porti a una stretta sulle armi. Fra le ipotesi all'esame c'è l'introduzione di una “Red Flag Law”, ovvero una legge che consente alla polizia e alle famiglie di chiedere a un tribunale dello stato di rimuovere temporaneamente le armi a qualcuno che potrebbe essere pericoloso per sé stesso e per gli altri. La Florida si è munita di una legge simile dopo la strage alla scuola di Parkland. A chiedere un'azione più ambiziosa soprattutto la vicepresidente Kamala Harris, che preme per introdurre il divieto alla vendita delle armi d'assalto: "Sono armi da guerra che non possono avere posto nella società civile". La portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, ha spiegato nei giorni scorsi che Biden chiederà al Congresso di agire. L'amministrazione è in contatto con i democratici in Congresso che stanno trattando con i repubblicani alla ricerca di un compromesso per le armi. La Casa Bianca non vuole però un coinvolgimento diretto del presidente nelle trattative temendo implicazioni politiche negative. Il tema delle armi è, per sua natura, molto divisivo.