Johnson alla Rada: "L'Ucraina vincerà la guerra e sarà libera" e annuncia altri aiuti

"L'Ucraina vincerà, l'Ucraina sarà libera", ha detto il premier britannico. "Il Regno Unito farà tutto il possibile" per far sì che la Russia risponda dei crimini di guerra a Bucha, Irpin e Hostomel, "ho vagato per le belle strade della vostra capitale e ho visto abbastanza sulla libertà ucraina per sapere che il Cremlino stava facendo un errore di calcolo fondamentale, un terribile errore".

Nel suo discorso appassionato davanti ai deputati della Rada dice: "Ho detto a chiunque conoscessi, a chiunque avrebbe ascoltato che l'Ucraina avrebbe combattuto e avrebbe vinto, eppure c'erano alcuni che credevano alla propaganda del Cremlino, secondo cui l'armatura russa sarebbe stata come una forza irresistibile che andava come un coltello nel burro, e che Kiev sarebbe caduta in pochi giorni", ha aggiunto il premier, "Oggi avete dimostrato loro che si sbagliavano completamente".

"Voi siete i padroni del vostro destino - ha aggiunto - nessuno può e potrà imporre nulla agli ucraini". "Avete - ha proseguito - sfatato il mito dell'invincibilità di Putin". Johnson ha anche annunciato ulteriori 300 milioni di sterline (356 milioni di euro) in aiuti militari all'Ucraina, comprese apparecchiature per la guerra elettronica e un sistema radar per localizzare l'artiglieria che bombarda le città, droni per carichi pesanti per rifornire le forze armate e migliaia di dispositivi per la visione notturna.