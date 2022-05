Karine Jean-Pierre è la nuova portavoce di Biden, prima afroamericana e dichiaratamente gay

l presidente americano Joe Biden ha annunciato che Karine Jean-Pierre sarà la nuova portavoce della Casa Bianca al posto di Jen Psaki, che lascerà il suo incarico il 13 maggio. Jean-Pierre sarà dunque la prima afroamericana e la prima donna apertamente gay a ricoprire questo incarico.

"Sono orgoglioso di annunciare che Karine Jean-Pierre sarà il prossimo segretario stampa della Casa Bianca - ha detto il presidente Joe Biden - ha l'esperienza, il talento e l'integrità necessarie per questo difficile lavoro. Jill ed io conosciamo e rispettiamo Karine da molto tempo e lei sarà una voce forte che parlerà per me e questa amministrazione".

Jean-Pierre è al momento la vice dell'attuale portavoce. Biden ha anche ringraziato Jen Psaki "per aver restituito decenza, rispetto e decoro alla Briefing room della Casa Bianca".

Jean-Pierre, che il 13 agosto compirà 45 anni, è nata in Martinica ed è cresciuta a New York, dove si è laureata alla Columbia University. Ha un lungo curriculum di incarichi pubblici e governativi. Si è unita a Biden più di un anno fa per servire come assistente principale del vicepresidente Harris, allora candidato. Ha lavorato alla Casa Bianca sotto l'ex presidente Obama e nelle campagne per le elezioni presidenziali del 2008 e del 2012.

Jean-Pierre diventa portavoce mentre la Casa Bianca affronta una dura battaglia per aiutare i Democratici a mantenere il controllo della Camera e del Senato nelle elezioni di mid-term di questo autunno, e mentre l'amministrazione lotta per affrontare le preoccupazioni degli americani sull'aumento dell'inflazione e sullo stato dell'economia.