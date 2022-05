Kharkiv, un obitorio a cielo aperto

La periferia di Kharkiv, dove i morti giacciono non reclamati, a volte per settimane; sono i morti nelle case sventrate dalle bombe russe, gli attacchi aerei sono una minaccia quotidiana e la morte può arrivare in qualsiasi momento; sono i soldati morti di entrambe la parti dopo oltre due mesi di brutalità e di rabbia; sono i civili giustiziati.

A Kharkiv ci sono stati quattro soldati morti, apparentemente russi, disposti a Z come il simbolo militare che si trova sui veicoli blindati russi, visibili ai droni russi che ronzano continuamente sopra la testa. Giacciono vicino a un villaggio recentemente riconquistato dalle forze ucraine. La foto è merito dei giornalisti dell'Associated Press che hanno visto i corpi formati in una Z, indossando le fasce bianche da braccio comunemente usate dai soldati russi, e con alcuni kit medici russi accanto a loro. Sono stati trovati su una linea del fronte dove i combattimenti erano in corso da giorni. Non c'era nessuna spiegazione per la formazione a Z - un simbolo dell'invasione russa - né per ogni altro morto. Tutti loro possono essere considerati vittime di un crimine di guerra, per il mancato di rispetto alla dignità dei morti.

Kharkiv, la seconda città più grande dell'Ucraina, è stata sottoposta a continui attacchi russi dall'inizio della guerra, ma poi con il cambio di strategia ddi Mosca e l'intensificarsi dell'offensiva russa a est, gli attacchi sono diventati più feroci. Nodo strategico e industriale, il territorio della periferia orientale della città è stato perso e riconquistato dalle forze russe e da quelle ucraine per settimane, mentre i combattimenti si spostano di villaggio in villaggio. Molti del milione di abitanti di Kharkiv sono fuggiti. Ma non tutti.

Kharkiv è diventata un sguardo sulla morte e sulle atrocità della guerra. Ottenere un quadro completo della battaglia in corso in Ucraina orientale è stato difficile perché gli attacchi aerei e gli sbarramenti di artiglieria hanno reso estremamente pericoloso per i giornalisti muoversi. La Russia ha severamente limitato la segnalazione nella zona di combattimento; il governo dell'Ucraina ha imposto meno limiti, per lo più su quanto velocemente il materiale può essere pubblicato o sulle installazioni militari.

Nelle ultime 48 ore le forze ucraine sono riuscite a spingere le forze di Mosca più lontano da Kharkiv. I russi ora sono stati spinti circa 40 chilometri a est della città, più avanti nella regione del Donbas, ma dietro si sono lasciato una lunga scia di cadaveri