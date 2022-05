Kiev: ripresi bombardamenti su Mariupol dopo evacuazione civili

Le forze russe hanno ripreso i bombardamenti dell'acciaieria Azovstal di Mariupol subito dopo l'evacuazione di un gruppo di civili. Lo afferma un funzionario dell'esercito ucraino, il

comandante di brigata della Guardia nazionale ucraina Denys Shlega, in un'intervista trasmessa in tv. Secondo Shlega è necessario almeno un altra finestra di evacuazioni per far uscire tutti i civili dall'impianto dove ci sarebbero ancora decine di bambini.

Poco prima, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva detto che le evacuazioni da Mariupol continueranno domani (oggi per chi legge, ndr), se "tutte le necessarie condizioni" saranno soddisfatte. “Per la prima volta - ha affermato Zelensky - questo corridoio vitale ha cominciato a funzionare. Continueremo a fare tutto per evacuare la nostra gente da Azovstal e da Mariupol in generale. Questi corridoi umanitari sono uno egli elementi del processo negoziale in corso”.