La "super dieta" dei ciclisti: cosa mangiare prima, durante e dopo la tappa

L’alimentazione per i ciclisti è importante tanto quanto l’allenamento ed è fondamentale per la prestazione, sia in fase di preparazione di una corsa, sia durante le gare e anche nel corso di una singola tappa. Un errore di alimentazione si paga carissimo e capita a tutti, anche ai top rider. Il consumo calorico è elevatissimo. Al termine della gara l’atleta è esausto. Ha consumato 4.000-5.000 calorie, ha perso alcuni litri di acqua con il sudore ed ha prodotto una enorme quantità di radicali liberi e acido lattico. La dieta gioca dunque un ruolo importantissimo prima, durante e dopo la gara e la figura del nutrizionista è fondamentale. Nulla è lasciato al caso. I corridori sono seguiti maniacalmente per tutto l’anno, per fare in modo che il loro modo di alimentarsi sia costante e non subisca grossi cambiamenti quando affrontano le corse a tappe. Ne abbiamo parlato con il Dottor Paride Iannella biologo nutrizionista Quante calorie consumano i ciclisti durante una tappa del giro d’Italia? Il ciclismo è uno degli sport più faticosi e, quando praticato ai massimi livelli, comporta litri di sudore e quantità incredibili di energia consumata. Il consumo calorico varia in relazione al peso, alla massa muscolare dell’atleta e alla difficoltà del percorso: i 195 km della tappa di inizio Budapest-Visegràd hanno richiesto un consumo energetico minore di quello necessario per affrontare la tappa del 15 Maggio, da Isernia alla cima del Blockhaus. I km sono gli stessi, ma i 5.000 metri di dislivello fanno la differenza. Mediamente il dispendio calorico di un ciclista di élite va dalle 3.500 calorie nelle tappe più semplici ad oltre 6.000 calorie nelle tappe più impegnative. Cosa deve assumere un ciclista durante la gara? Durante la gara è necessario ripristinare l’acqua ed i sali minerali persi con il sudore, bevendo con regolarità quantità appropriate di acqua in rapporto alla temperatura esterna ed all’intensità dello sforzo. Una perdita del 2% dell’acqua corporea con la sudorazione determina un calo della prestazione del 10-15%. Esistono numerosi integratori idro-salini di altissima qualità, in grado di controbilanciare le perdite di acqua e sali. Quindi, ogni 20 minuti è buona norma integrare l’acqua persa, indipendentemente dallo stimolo della sete! Anche i livelli di glucosio nel sangue non devono mai scendere sotto una certa soglia e l’uso di integratori in gel a base di maltodestrine sono la soluzione ideale. L’alimentazione prima della gara La sera prima di gare impegnative si scelgono alimenti ad alto contenuto di carboidrati. Quindi un primo piatto a base di riso o pasta, mantecato con grana padano e condito con olio extravergine di oliva. Un secondo a base di carne con contorno di verdure fresche… e tanta frutta! Un mix di frutta fresca e secca è una eccellente soluzione: macedonia di banana, avocado, ribes, uva sultanina e qualche noce secca, una ricetta sempre attuale. Un paio di ore prima della gara almeno 150 g di crostata alla marmellata e 250 g di succo di frutta o di thè verde dolcificato con fruttosio. Immediatamente prima della partenza, un paio di bustine di gel con maltodestrine.

Pxhere La dieta dei ciclisti: l'importanza dei carboidrati

E dopo la gara? Al termine della gara l’atleta è esausto. Ha consumato 4.000-5.000 calorie, ha perso alcuni litri di acqua con il sudore ed ha prodotto una enorme quantità di radicali liberi ed acido lattico. L’obiettivo dell’alimentazione post-gara è reintegrare le perdite idrosaline, favorire la sintesi di nuovo glicogeno per le gare successive e riparare i muscoli danneggiati dallo stress meccanico. Quindi, subito dopo la gara, bibite fresche zuccherate e leggermente alcaline per contrastare l’eccesso di lattato. Dopo la doccia, frutta fresca o frullati di frutta ed una manciata di datteri. A cena un primo facilmente digeribile a base pasta o riso, condito con olio extravergine di oliva ed un secondo piatto a base di carni bianche o rosse ai ferri, con contorno di verdure lessate. E come dessert, macedonia di frutta con un paio di praline di gelato. Gli integratori sono utili? Gli integratori sono indispensabili quando si richiedono prestazioni elevatissime. Durante una tappa del giro d’Italia l’atleta consuma grandi quantità di vitamine, antiossidanti, sali minerali ed altri micronutrienti. Se dovesse reintegrare le scorte di queste sostanze solo con gli alimenti, sarebbe obbligato mangiare kg di frutta, verdura e carni. L’integratore racchiude in pochi grammi di prodotto grandi quantità di sostanze attive. Per questa ragione sono necessari prima, durante e dopo la prestazione sportiva.

@gettyimages La "super" dieta dei ciclisti