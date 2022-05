Tre morti misteriose nel balletto di Mosca: Alesya Lazareva, 20 anni, trovata cadavere nel bagno

La ballerina Alesya Lazareva è stata trovata morta nel suo appartamento a Mosca il 29 maggio. Secondo i dati preliminari, la ragazza è caduta in bagno e ha perso conoscenza. I medici in arrivo hanno cercato di rianimare Lazareva, ma non sono riusciti a salvarla.

Lazareva era un artista della compagnia del Teatro del balletto classico Kasatkina e Vasilev. Alesya aveva vinto il concorso internazionale "Arabesque" intitolato a Ekaterina Maksimova, e ha anche ricevuto il Premio Galina Ulanova "Per la spiritualità della danza". La ragazza si stava preparando per il XIV Concorso Internazionale di Danza Classica. L'evento si svolgerà al Teatro Bolshoi.

La ballerina è nata a Samara, ma ha studiato danza classica a Togliattigrad, per poi trasferirsi a Mosca, dove ha proseguito gli studi presso la Moscow Choreographic School presso il Gzhel State Dance Theatre. All'età di 14 anni, Lazareva ha vinto un premio speciale al Blue Bird All-Russian Competition for Young Talents e avrebbe potuto continuare i suoi studi all'Accademia del balletto di Monaco, ma è rimasta a Mosca.

Il gruppo ufficiale del Teatro di balletto classico nel social russo VKontakte ha ricordato Alesya Lazareva come una ballerina riconosciuta, artistica, raffinata e forte, e ha ricordato che due giorni prima della sua morte, il 27 maggio, la ballerina ha danzato nel balletto Don Chisciotte.

La morte improvvisa di Lazareva è la terza in una settimana tra gli artisti del balletto. Pochi giorni prima, Anatoly Soi, il 23enne primo ballerino del balletto del Cremlino, è morto asfissiato a causa di una fuga di gas e, prima ancora, è morta per cause sconosciute la 15enne studentessa di una delle scuole di coreografia di Mosca, il cui nome non è stato rivelato perché minorenne.