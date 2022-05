La banca cinese lima il tasso a 5 anni e le borse scelgono il segno più

Un taglio dello 0,15% sui tassi a cinque anni deciso dalla banca centrale cinese per sostenere il mercato immobiliare. Tanto è bastato alle borse, dall’Asia all’Europa, per andare verso l’alto. Milano, ieri appena sotto la parità, guadagna in apertura lo 0,81%, in linea con Francoforte e Parigi, mentre Londra scatta a +1,32%.

Resta l’incognita Stati Uniti con le borse che non sono riuscite ieri a rimbalzare dopo le forti perdite di mercoledì. I future che anticipano l’apertura di Wall Street sono in questo momento in leggero rialzo.

Buone notizie dalle materie prime, soprattutto dal gas naturale. Il prezzo si sta riportando vicino ai valori, pur storicamente alti, di inizio della guerra. Attualmente il gas viene scambiato a 89.49 euro al megawattora, il 3,66% in meno nell’arco di una settimana. Più stabile il petrolio con il Brent del Mare del Nord a 111,40 dollari al barile, appena sotto i valori di chiusura di venerdì scorso.