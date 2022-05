I murales degli artisti di strada di tutto il mondo contro la guerra in Ucraina

Christian Guemy, in arte C215, è uno dei principali artisti di strada francesi ed ex collaboratore di Bansky, sono sue le opere dei bambini ritratti nei luoghi più colpiti dell’Ucraina.

In merito ad un murale realizzato a Zhytomyr, una città ucraina vicino alla Bielorussia dove sono caduti dei razzi, l'artista ha dichiarato: “Ho dipinto facce di bambini in un edificio completamente distrutto dalle bombe russe. È stato doloroso ma importante vedere la realtà della situazione lì”.