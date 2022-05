La battaglia del Donbass e la trappola in cui è caduto l'esercito russo sul fiume Seversky Donets

L’obiettivo principale delle forze russe ora ha un nome: Sievierdonetsk, la città più a est del Donbass, a soli 90 chilometri da Luhans’k. Ha circa un centinaio di migliaio di abitanti ed è ancora sotto il controllo delle forze regolari ucraine, ma la Russia in queste ore cerca di sottrarglielo, colpendola più volte per la capitolazione finale, per assicurarsi ulteriormente quel controllo sulle repubbliche separatiste che le consentano di “cantar vittoria”. Senza acqua ed elettricità, la popolazione è allo stremo.

La battaglia del Donbass si sta infatti concentrando in questi giorni, se non addirittura in queste ore, sull'accerchiamento delle forze di Mosca su quelle di Kiev, in una stretta concentrica dagli esiti fatali. A volte, tuttavia, come accaduto a Belokhorovke, succede il contrario: i soldati russi, che comunque godono di una potenza di fuoco superiore rispetto agli ucraini, vengono a loro volta accerchiati da questi ultimi, cadendo in vere e proprie trappole.

Belokhorovke è un piccolo centro di miniere di carbone sulle rive del fiume Seversky Donets. Lungo questo corso d’acqua la situazione per l’esercito russo, nel tentativo di dilagare in Donbass, si è ribaltata all'inizio di maggio, rallentando temporaneamente l'avanzata dei soldati di Mosca. Da qui, il New York Times ha documentato la trappola in cui sono caduti i soldati russi che, su un ponte provvisorio di barche (costruito per far traversare i tank), sono stati fermati dall'artiglieria di Kiev.