La capsula Starliner ha attraccato alla Stazione spaziale internazionale

La capsula Boeing Starliner ha completato l’operazione di attracco alla Stazione spaziale internazionale. L'aggancio è avvenuto con oltre un'ora di ritardo rispetto al previsto a causa dei controlli finali durante le manovre. Il volo di prova, partito ieri, vuole dimostrare la possibilità che il veicolo spaziale è sicuro per il futuro trasporto di passeggeri.

Dopo un primo tentativo (fallito) nel 2019, questa operazione segna un successo per la Boeing, che nel frattempo è stata superata da SpaceX, di proprietà di Elon Musk, per il trasporto di astronauti. La Nasa intende utilizzare le due compagnie come “taxi del cosmo” per la Stazione spaziale internazionale.

La capsula della Boeing punta a fare concorrenza alle navette Dragon del proprietario di Twitter. Era partita ieri notte dal Kennedy Space Center in Florida con un carico di 360 chili di rifornimenti e materiali destinati agli astronauti in orbita, oltre al manichino “Rosie the Rocketeer” (nome ispirato a quello di Rosie the Riveter, l'icona delle donne americane che lavoravano nelle fabbriche durante la Seconda guerra mondiale). Starliner, con i suoi sensori, ha raccolto informazioni utili a migliorare l'esperienza dei futuri passeggeri.