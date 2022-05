La Casa Bianca critica l'Oklahoma per la nuova legge che vieta l'aborto: "Toglie una libertà"

A poche ore dall'approvazione in Oklahoma della legge sull'aborto - che vieta l'interruzione di gravidanza sin dalla fecondazione oltre a consentire ai privati cittadini di fare causa a chi la pratica o la "induce consapevolmente - la Casa Bianca critica lo stato: "Questa legge è un tentativo degli ultra conservatori di portare via libertà fondamentali, che non dovrebbero essere date per scontate", così la portavoce, Karine Jean-Pierre, che ha definito durante un briefing con la stampa la nuova legge "la più estrema in materia".

Non si placano le polemiche in tutto il paese verso l'iniziativa del governatore dell'Oklahoma, che ha promulgato un provvedimento che vieta tutti gli aborti, dopo la fecondazione, rendendo lo stato conservatore del Sud degli States, lo stato con le normative più restrittive, in termini di interruzione volontaria della gravidanza.