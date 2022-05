La Chiesa ortodossa ucraina rompe con Mosca: "Non siamo d'accordo con Kirill sulla guerra"

"Non siamo d'accordo con la posizione del patriarca Kirill di Mosca e di tutte la Russie sulla guerra in Ucraina", si legge in un comunicato della Chiesa Ortodossa ucraina guidata dal metropolita Onufrij.

Il Consiglio del Patriarcato della Chiesa Ortodossa ucraina del Patriarcato di Mosca (Uoc) ha dunque dichiarato "piena indipendenza" dalla Chiesa ortodossa russa. Lo riportano diversi media russi e ucraini. La Uoc ha "condannato la posizione del patriarca di Mosca Kirill e la guerra della Russia contro l'Ucraina", ed ha "invitato le parti a continuare i negoziati".

La chiesa ortodossa ucraina era sinora rimasta affiliata canonicamente al Patriarcato di Mosca e di tutte le Russie, anche se critica con il Cremlino e con il patriarca Kirill sin dall'inizio della guerra russa in Ucraina il 24 febbraio. "Il consiglio ha adottato gli opportuni emendamenti allo Statuto sull'amministrazione della Chiesa ortodossa ucraina, che testimoniano la completa indipendenza della Chiesa ortodossa ucraina", recita il comunicato diffuso oggi dal Consiglio della Chiesa ortodossa.

In realtà, due delle tre congregazioni della Chiesa ortodossa ucraina, unendosi insieme, si erano già staccate dalla potente Chiesa ortodossa russa nel dicembre 2018 e si erano dichiarate “acefale” (cioè indipendenti) stabilendo una prima forte incrinatura tra i due ambienti religiosi. Era rimasta una terza congregazione, guidata dal metropolita di Kiev Onufrij, a mantenere saldi rapporti con la Chiesa guidata dal patriarca Kirill. Solo ora, con quest'ultimo atto il distacco della chiesa ortodossa ucraina da quella russa si può dire completo.