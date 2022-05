La Corea del Nord lancia tre missili balistici dopo il primo caso di Covid

L'ammissione del primo caso di contagio da Covid-19 aveva spinto l'ufficio presidenziale sudcoreano a ipotizzare "in teoria" forme di assistenza umanitaria alla Corea del Nord. Pur su posizioni dure rispetto alle provocazioni di Pyongyang, il neopresidente sudcoreano, nel suo discorso inaugurale , ha confermato che rimane aperta la porta del dialogo con il Nord e ha offerto un "piano audace" per rivitalizzare l'economia nordcoreana, qualora Pyongyang decidesse di abbandonare l'arma atomica.

La condanna di Seul

Dopo i lanci di oggi, l'Ufficio presidenziale per la sicurezza nazionale di Seul, riunitosi d'emergenza, ha "condannato con forza l'iniziativa che è d'aiuto alla stabilità e alla sicurezza regionale".

"Pur rafforzando le attività di monitoraggio e di vigilanza, il nostro esercito, in stretta collaborazione con gli Usa, mantiene una posizione di piena prontezza e operatività", ha assicurato il Comando di Stato maggiore congiunto sudcoreano.

Sabato il Nord aveva testato un missile balistico lanciato da un sottomarino (Slbm) e il 4 maggio quello che si ritiene sia stato un vettore balistico intercontinentale.

La nota congiunta di Ue e Giappone

"Condanniamo fermamente i continui test illegali di missili balistici da parte della Corea del Nord, compresi i lanci che utilizzano la tecnologia dei missili intercontinentali. Rimarremo fermi nel nostro sostegno al regime internazionale di disarmo nucleare e non proliferazione e ribadiamo che la Corea del Nord non può avere lo status di Stato dotato di armi nucleari in conformità con il Trattato di non proliferazione delle armi nucleari". E' quanto si legge nella dichiarazione congiunta di Ue e Giappone dopo il vertice tenutosi a Tokio.

Ue e Giappone, inoltre, "restano seriamente preoccupati per la situazione nel Mar Cinese Orientale, comprese le acque che circondano le isole Senkaku, e nel Mar Cinese Meridionale" e si "oppongono fermamente a qualsiasi tentativo unilaterale di cambiare lo status quo e aumentare le tensioni che potrebbero minare la stabilità regionale", si legge nella dichiarazione congiunta che annuncia, infine, il lancio del "Partenariato digitale Ue-Giappone al fine di promuovere la cooperazione su un'ampia gamma di questioni digitali e con l'obiettivo di promuovere la crescita economica e realizzare una società sostenibile attraverso una trasformazione digitale inclusiva, sostenibile e incentrata sull'uomo, basata sui nostri valori comuni".