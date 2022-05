La Corea del Nord lancia tre missili balistici. Seul: "Prove in vista del test nucleare"

La Corea del Nord ha lanciato tre missili balistici verso il mar del Giapppone-mare dell'Est, tra cui un possibile intercontinentale, all'indomani della partenza del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, impegnato nel suo primo viaggio in Asia di sostegno alla sicurezza degli alleati più stretti, Seul e Tokyo.

Il Comando di Stato maggiore congiunto sudcoreano ha riferito di aver rilevato i lanci dall'area di Sunan, alle porte di Pyongyang, tutti poco prima della mezzanotte in Italia. Si tratta del diciassettesimo test dall'inizio dell'anno.

Il primo dei tre vettori potrebbe essere stato un missile di tipo intercontinentale: ha volato per circa 360 km a un'altitudine massima di 540 km. I militari del Sud stanno valutando se si sia trattato di un nuovo modello, il Hwasong-17.

Il secondo, a corto raggio (Srbm), ha raggiunto un'altitudine di circa 20 km ed è "svanito", in quello che potrebbe essere il segnale di un fallimento.

L'ultimo, infine, sempre a corto raggio, ha percorso circa 760 km con un apogeo di 60 km.

I lanci sono maturati dopo i timori secondo cui il Nord avrebbe potuto, durante la presenza di Biden in Estremo Oriente, condurre un test di missile balistico intercontinentale o uno nucleare per rafforzare la presa militare e l'unità nazionale nel Paese alle prese con il primo focolaio di Covid-19.

"Il lancio di missili balistici intercontinentali da parte del Nord è l'ennesimo caso di rottura della moratoria promessa da Pyongyang alla comunità internazionale, nonché la violazione delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'Onu e un grave atto provocatorio", ha osservato il Comando in una nota. "Il nostro esercito sta monitorando i movimenti correlati contro la possibilità di altre provocazioni da parte del Nord, mantenendo una posizione di piena prontezza per garantire una vittoria schiacciante in ogni momento", ha aggiunto.