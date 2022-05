La denuncia della ex colf di Gianluca Vacchi: "Se non ballavamo con lui ci minacciava"

Gianluca Vacchi dovrà presentarsi davanti al Tribunale del Lavoro per rispondere della accuse di sfruttamento e vessazioni sul lavoro nei confronti dei dipendenti. A denunciarlo è stata la sua ex colf di 44 anni, originaria delle Filippine. Lo riporta il quotidiano “la Repubblica” che spiega anche come nell'atto di citazione civile presentato dalla donna, siano ripercorsi tre anni e mezzo (dal 25 maggio 2017 al 10 dicembre 2020) di vita vissuta a casa dell'imprenditore, nel regno-set dell'influencer.

Nel racconto della donna vengono analizzati alcuni video che Gianluca Vacchi aveva realizzato per TikTok, un social network molto diffuso soprattutto tra le giovanissime generazioni.

Secondo la ex colf dell'imprenditore-influencer proprio quei video, che poi erano divenuti “virali”, per lei e altri dipendenti di casa Vacchi erano invece una vera e propria fonte di "stress tra il personale" perché se gli stessi dipendenti dell'imprenditore non ballavano "a tempo di musica", se i balletti non "venivano eseguiti perfettamente", si "scatenava la rabbia di Vacchi che inveiva contro i domestici, lanciando dovunque il cellulare e spaccando la lampada usata per le riprese".

Particolari bizzarri, ma allo stesso tempo agghiaccianti sul rapporto dell'imprenditore con i suoi dipendenti se i fatti raccontati dovessero risultare veritieri e confermati.



Ma non erano solo i balletti mal eseguiti a destare forti preoccupazioni. Anche l'orario di lavoro è, infatti, al centro delle contestazioni presentate al giudice del Lavoro.

La domestica, che non sarebbe la sola ad avere fatto causa a Vacchi, perché anche due suoi ex dipendenti gli hanno chiesto un risarcimento, racconta che a fronte di un contratto di lavoro che prevedeva sei ore al giorno per sei giorni a settimana, avrebbe lavorato anche venti ore al giorno senza interruzione, senza beneficiare del riposo settimanale e senza nemmeno gli straordinari pagati.

L'ex colf di Vacchi nell'atto d'accusa racconta anche altri episodi spiacevoli, come l'ipotesi di multe da 100 euro nei confronti dei dipendenti qualora avessero dimenticato qualche accessorio o qualche capo d'abbigliamento dell'influencer quando gli preparavano i bagagli in vista delle nuove “performance”.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso, secondo quanto riporta “la Repubblica”, è però il contratto di riservatezza che Vacchi avrebbe chiesto di firmare alla domestica. Un documento con tanto di super penale, quantificata in 50mila euro, se la donna avesse divulgato informazioni a terzi sui “segreti” di casa Vacchi.

L'epilogo è stato il "licenziamento" subito anche da "altri collaboratori", si legge nell'atto di citazione civile. Adesso la 44enne ex colf chiede a Vacchi un risarcimento pari a 70mila euro. La parola ora passa al tribunale che dovrebbe decidere a novembre.