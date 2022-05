La Dia perquisisce la redazione di Report dopo l'inchiesta sulla strage di Capaci

È in corso una perquisizione della Dia "su mandato della Procura di Caltanissetta, presso l'abitazione dell'inviato di Report Paolo Mondani" e la redazione dei Report di Sigfrido Ranucci. A darne notizia è lo stesso giornalista Ranucci che ieri ha condotto la trasmissione.

"Il motivo - dice Ranucci - sarebbe quello di sequestrare atti riguardanti l'inchiesta di ieri sera sulla strage di Capaci nella quale si evidenziava la presenza di Stefano Delle Chiaie, leader di Avanguardia nazionale, sul luogo dell'attentato di Capaci". "Gli investigatori cercano atti e testimonianze su telefonini e Pc".

Il procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca, afferma che l'inchiesta sul contenuto della trasmissione, con la perquisizione nei confronti di "un giornalista che non è indagato", punta a "verificare la genuinità delle fonti". "La perquisizione - sottolinea - non riguarda in alcun modo l'attività di informazione svolta dal giornalista, benché la stessa sia presumibilmente susseguente ad una macroscopica fuga di notizie, riguardante gli atti posti in essere da altro ufficio giudiziario".