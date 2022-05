La Federal Reserve alza i tassi di interesse di mezzo punto

La Federal Reserve - la Banca centrale Usa - alza i tassi di interesse di mezzo punto percentuale, portando il costo del denaro in una forchetta fra lo 0,75% e l'1% dal precedente 0,25-0,50%.

Per la Fed si tratta del primo aumento da mezzo punto dal 2000 e della prima volta dal 2006 che alza i tassi in due riunioni consecutive del Fomc, il direttorio che governa la politica monetaria negli Usa. In marzo aveva ritoccato al rialzo il costo del denaro di un quarto di punto.

Dato il quadro di elevata inflazione al quale sta reagendo, questo è solo l'inizio di una serie di rialzi per raggiungere, se non superare, il livello di "neutralità", che a sua volta è oggetto di dibattito.

Nel comunicato diffuso al termine del direttorio, la Fed "anticipa che i prossimi aumenti saranno appropriati" a rimettere sotto controllo l'inflazione, per cui ha un obiettivo del 2%, mentre quella attuale è sopra l'8%.

La Federal Reserve ha anche annunciato l'avvio dal primo giugno della progressiva riduzione della mole del suo bilancio, mediante parziale non rinnovo degli enormi stock di titoli accumulati negli anni scorsi.

Powell: essenziale ridurre l'inflazione

"L'inflazione è troppo alta ed è essenziale abbassarla" per promuovere una crescita a beneficio di tutti, afferma Jerome Powell aprendo la sua prima conferenza stampa in persona in due anni e rivolgendosi direttamente agli americani. "La Fed ha gli strumenti per ridurla e si sta muovendo rapidamente per farlo", aggiunge il presidente della Banca centrale Usa. Nel tentativo di stemperare i timori ormai diffusi di stagflazione, Powella ssicura che l'economia americana è forte e può sopportare una politica monetaria meno accomodante.