Fiori e carri per una delle feste più amate e attese d'Abruzzo

Dopo due anni di edizioni digitali ritorna finalmente in presenza la Festa del Narciso, giunta alla sua 76esima edizione. Il narciso, che cresce spontaneamente sull’Altopiano delle Rocche, tornerà ad essere protagonista dei carri allegorici che il prossimo 29 maggio (ore 15) sfileranno per le strade del borgo di Rocca di Mezzo , incantando gli spettatori con il loro intenso profumo e le singolari strutture, rendendo la festa una delle più amate e attese in Abruzzo.

La preparazione dei carri occupa i costruttori tutto l’anno e in particolare il mese di Maggio in cui le ragazze rocchigiane si adoperano per la raccolta dei narcisi. L’ultima tappa per la preparazione dei carri avviene con l’infioritura di questi la sera del sabato che continua fino alla mattina successiva. Quest’anno i carri che parteciperanno saranno cinque, provenienti tutti da Rocca di Mezzo. E poi i balconi fioriti, visibili già dal sabato pomeriggio, prima della consueta infiorata. “Rinasciamo con un fiore” è stato lo slogan di questi ultimi due anni ed ora, finalmente, si torna a festeggiare la primavera in presenza.