Sondaggio GroupM: la fiducia dei russi nella televisione è scesa in due mesi di guerra in Ucraina

Il livello di fiducia dei russi nella televisione è notevolmente diminuito nel marzo-aprile 2022. Ciò è dimostrato dai risultati di uno studio del gruppo pubblicitario internazionale GroupM "Accelerate Research" sulla consultazione dei media in Russia.

Il sondaggio è stato condotto tra più di 1.700 intervistati di età compresa tra i 18 e i 60 anni in città russe con una popolazione di oltre 100mila persone. La domanda è stata formulata così: “Se un evento è coperto in modo diverso da diversi tipi di media, di quale ti fideresti per primo?”. Secondo i risultati, il 17 marzo, il 33% degli intervistati ha definito la televisione una fonte d’informazioni di cui si fida più rispetto alle altre. Il 27 aprile solo il 23% degli intervistati la pensava così.

Anche la fiducia dei russi nei media online e nei siti Web ufficiali è diminuita: il 17 marzo sono stati definiti fonti affidabili dal 26% degli intervistati e il 27 aprile dal 23%. Parallelamente è aumentata la fiducia degli intervistati nei confronti di social network, blog e canali Telegram: la quota di coloro che prediligono questa fonte d’informazione è passata dal 19% al 23%.