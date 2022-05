La Francia gela Kiev: "L'Ucraina entrerà nell’Unione Europea tra 15-20 anni"

"Bisogna essere onesti. Se si dice che l'Ucraina entrerà nell’Unione Europea in 6 mesi, 1 anno o 2 anni, si mente. Non è vero, Probabilmente tra 15 o 20 anni... ci vuole tanto tempo" .

A gelare le speranze del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky su un rapido ingresso nell'Ue è il nuovo ministro francese per gli Affari Europei, Clement Beaune, in un’intervista radiofonica. Beaune ha inoltre affermato che nel frattempo l'Ucraina potrebbe entrare a far parte della comunità politica europea proposta dal presidente Emmanuel Macron, “un progetto politico nel quale possano entrare”.

Lo stop a eventuali accelerazioni a un ingresso di Kiev in Europa arriva dopo il “no alle scorciatoie” pronunciato alcuni giorni fa dal cancelliere tedesco, Olaf Scholz, che aveva dichiarato di "non essere favorevole" alla rapida adesione del Paese al Blocco europeo.

"Il fatto che non ci sia una scorciatoia sulla strada per l'adesione all'Ue dell'Ucraina è per dovere di equità nei confronti dei sei Paesi dei Balcani occidentali" che da tempo chiedono di entrare nel blocco europeo, aveva affermato il cancelliere tedesco. Secondo Scholz, il presidente francese "Emmanuel Macron ha ragione nel sottolineare che il processo di adesione non è questione di pochi mesi o pochi anni", aveva aggiunto.