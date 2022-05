La Gran Bretagna vorrebbe fornire armi anche alla Moldavia per proteggerla dalla "minaccia russa"

La Gran Bretagna vorrebbe inviare armi anche in Moldavia per proteggerla dalla minaccia di invasione da parte della Russia, lo ha reso noto la ministra degli Esteri Liz Truss. Parlando al giornale britannico The Telegraph, Truss ha detto di ritenere che il presidente russo Vladimir Putin resta determinato a creare una "grande Russia" anche se l'invasione dell'Ucraina non è riuscita ad ottenere i risultati sperati.

La Moldavia confina con l'Ucraina a sud-ovest e non è anch'essa un membro dell'alleanza NATO. Truss ha detto di avere in corso colloqui con gli alleati per assicurarsi che le difese della Moldavia possano scoraggiare qualsiasi attacco futuro. "Vorrei vedere la Moldavia equipaggiata secondo gli standard della NATO. Questa è la discussione in corso con i nostri alleati", ha detto al Telegraph.